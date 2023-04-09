Долгожданная мощная ПВО появится в Украине уже в ближайшие дни: что получат ВСУ

В ближайшее время в Украине ожидают сразу два мощных ЗРК

Зенитно-ракетные комплексы Patriot, предоставление которых США согласовали в декабре 2022 года, прибудут уже со дня на день. Вместе с ними на подходе еще и франко-итальянские Samp-T.

Об этом зявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Patriot и Samp-T в ближайшее время должны зайти в Украину. Было объявлено, что два месяца будут учиться наши специалисты. Ожидаем, что они появятся", — заявил Игнат.

Что умеет ЗРК Patriot

"Телеграф" уже сообщал, что из себя представляет эта система. Вот краткая выдержка из полной статьи: MIM-104 Patriot представляет собой зенитно-ракетную систему, которая имеет в своем составе радиолокационный компонент системы вооружения. В ЗРК используются передовые ракеты-перехватчики из воздуха, подкрепленные работой высокоэффективных радиолокационных систем. Самым главным его преимуществом является дальнобойность – он способен уничтожать цели на расстоянии до 150 км.

Что умеет Samp-T

С помощью этого ЗРК можно уничтожать авиацию врага на расстоянии 3-100 км, а баллистические ракеты – 3-5 км. SAMP/T-Mamba в целом считается одним из крупнейших конкурентов системам Patriot. Более подробно об этих системах вы можете причитать перейдя по ссылке.

Напомним, ранее мы писали, что еще одна страна согласна передать Украине ЗРК Patriot.

Также мы сообщали, что почему США разблокировали поставки Украине ЗРК Patriot, и как это повлияет на ход войны.