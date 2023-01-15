Україні можуть надати легендарні вертольоти: чим вони особливі та які ракети можуть нести (відео)

Дальність стрільби ракетами з такого вертольота — близько 8 км.

Окрім танків Challenger 2, які Великобританія пообіцяла Україні у найближчому пакеті військової допомоги, наша країна може отримати вертольоти Apache, озброєні ракетами Hellfire. Джерела британських ЗМІ говорять про передачу до чотирьох вертольотів.

Про це пише "Mirror". Посилаючись на інсайдера у статті повідомляється, що "танки прибудуть першими, буде потрібно деякий час, перш ніж можна буде розгорнути гелікоптери. Інші члени НАТО наслідуватимуть цей приклад".

Чим особливий вертоліт Apache

Це ударний вертоліт американського виробництва. У нього в носі є датчики для виявлення цілей та систем нічного бачення. На озброєнні стоїть 30 мм гармата М230, а також ракети. В основному це AGM-114 Hellfire. Apache має безліч версій, але однією з особливостей є управління гарматою за допомогою шолома, направляючи гусеницю гармати туди, куди він дивиться. В оптимальних умовах швидкість набору висоти 541 м/хв, а практична стеля 6400 м. Найбільш відома версія — Apache — AH-64D може одночасно відслідковувати 128 цілей, атакувати 16, передавати дані про цілі іншим вертольотам і керувати їх ракетами.

Поряд із 16 ракетами Hellfire, вертоліт також оснащений 76 ракетами Hydra 70 та 1200 снарядами для 30-мм гармати. Серед них на окрему увагу заслуговує AGM-114K Hellfire — ракета "повітря — поверхня" з лазерним наведенням. Її швидкість 1235 км/година. Стріляти можна навіть не бачачи мети візуально. Дальність поразки мети з прямою поразкою — понад 7 км, з непрямою — 8 км, а мінімальна відстань від 500 до 1500 метрів. Залежно від боєголовки може бути бронебійною, використовуватись проти бункерів та мостів.

Зазначимо, що британські військові на "Апачах" під час останніх тренувань використали "уроки України" — змінили тактику, зробили бригади дозаправки та переозброєння мобільнішими. Раніше "Телеграф" розповідав, що Україні вже постачалися такі ракети, зокрема Норвегія заявляла цей вид допомоги. Вони були призначені проти танків. Українська авіація вже отримала посилення зовсім недавно — США пообіцяли передати ракети, які можна використовувати літаками та вертольотами.