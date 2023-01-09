Нові ракети для України дають США: що про них відомо і де їх застосовуватимуть (відео)

У ракет довга історія використання, але вони досі доводять ефективність

США включили до нового пакету військової допомоги Україні чотири тисячі ракет Zuni. Це авіаційна ракета класу "повітря — земля", що родом з 50-х і масово використовувалися під час війни у В’єтнамі.

Максимальна відстань, на яку можна вдарити такою ракетою точно в ціль – 8 км. Вона застосовується проти невеликих цілей на морі та на суші, наприклад танків, невеликих кораблів та схожого. Незважаючи на тривалу історію використання, такі ракети стоять на озброєння в США і у Франції і тепер.

Що відомо про ракети Zuni:

авіаційна ракета калібром 127 мм

довжина снаряда — 2,79 м,

залежно від призначення може бути різна бойова частина — осколково-фугансна, фугасна, бронебійна та інші

максимальна швидкість 725 м/с (2610 км/год)

максимальна дальність пострілу — до 9 км, але прицільна відстань трохи менша.

Експерти зазначають, що США передає більш старе озброєння для адаптації до радянської техніки, але як саме використовуватимуться ракети Zuni поки невідомо. У Пентагоні розповіли лише, що Zuni — один із способів допомогти використати літаки і вертольоти, що більш ефективно наявні, а також відзначили успішне використання ЗСУ ракет HARM з МіГ-2.

У пакеті допомоги також було оголошено БМП Bradley. Вдалося дізнатися, що це буде модифікація M2A2 ODS, яка має перевагу в обміні даними з супутником та іншими машинами, порівняно з базовою моделлю.