Обучение скоро начнется: когда ВСУ получать американские "Абрамсы"

Обучение будет проходить в Германии

Американские танки M1 Abrams появятся в Украине до конца 2023 года, а до этого времени подготовка украинских военных должна быть закончена.

Об этом сообщил спикер Пентагона Патрик Райдер во время брифинга. По его словам, передаваемая техника будет иметь оснащение, которое подходит для специфики ведения боевых действий в Украине.

При этом он отметил, что тренировка бойцов ВСУ будет проходить в Германии на американской базе в Графенвере, а техника туда будет переброшена уже в ближайшее время.

Впрочем, это будут не те "обновленные" танки, которые будут в конечном итоге переданы украинцам. В Германию техника будет доставлена из других мест хранения, а не взята из запасов армии США, что позволит быстрее доставить ее в Графенвер и начать там обучение экипажей.

Как известно, США пообещали передать Украине 31 танк, однако позже стало известно, что вместо более новой версии M1A2 ВСУ получат версию M1A1, что позволило ускорить темпы передачи.

Стоит отметить, что в Украину уже прибыли танки Leopard 2 от разных стран Европы, а также британские танки Challenger 2.