В США рассказали, сколько уже передали Украине боевых машин

США не намерены прекращать поставки военной помощи в Украину

США продолжают оказывать военную помощь Украине и намерены делать это до победы над россией. На сегодняшний день Америка уже передала 98% от обещанного количества боевых машин.

Об этом сообщил главнокомандующий вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи. По его словам, поддержка Сил обороны Америкой продолжится.

"Я очень уверен, что мы доставили необходимый им материал, и мы будем продолжать держать линии снабжения открытыми для поддержки их операций", — сказал Каволи.

Главнокомандующий вооруженными силами США в Европе добавил, что военная помощь в Украину поступает согласно плану и уже передано больше 98% обещанных боевых машин.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько боевых самолетов осталось у Украины. Оккупанты не сумели уничтожить даже половины авиапарка Вооруженных сил нашей страны. Сейчас ВСУ уверенно удерживает контроль над своим воздушным пространством, хотя количество самолетов у оккупантов превышает наше минимум в пять раз.