"Другого шанса может и не быть": президент Чехии дал тревожный прогноз по поводу контрнаступления ВСУ

Президент Чехии рассказал, что Украину с контрнаступлением торопить не стоит

Украине стоит воздержаться от проведения поспешного контрнаступления, поскольку это может привести к катастрофе, а другого шанса в этом году может и не быть.

Об этом рассказал президент Чехии и бывший главный военный советник НАТО Петр Павел во время визита в Великобританию, передает The Guardian.

В частности он отметил, что во время недавнего визита в Киев предупредил украинские власти о том, что у них нет элемента неожиданности, а потому повторения Харьковской и Херсонской операций скорее всего не будет.

Также он рассказал, что призывал украинского премьера Дениса Шмыгаля не торопить события до момента, пока украинские защитники не будут полностью готовы к контрнаступлению.

"У кого-то может возникнуть соблазн подтолкнуть их к демонстрации каких-то результатов, однако другого шанса не будет, по крайней мере, в этом году", — сказал Павел.

По словам президента Чехии, Украина неизбежно столкнется с "огромными потерями", а потому провала штурма она позволить себе не может. При этом он добавил, что у россиян все еще остается значительное количество боевой техники, а также большое количество артиллерии и боеприпасов.

"Атаковать такого врага, как россия, будет сложно, и россияне не будут застигнуты врасплох во второй раз", — отметил он.

Как сообщалось ранее, накануне Павел отметил, что у Украины имеются существенные проблемы со снарядами, а западная техника обычно поставляется с минимальным боекомплектом.