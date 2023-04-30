"Нет особого смысла": президент Чехии рассказал о главном недостатке поставок западной техники Украине
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Чехия с союзниками ищет возможность решить проблему
Для успешного ведения боевых действий украинские войска нуждаются в огромном количестве боеприпасов, без которых западная техника превращается в "складской товар".
Как рассказал президент Чехии Петр Павел после возвращения из Украины, сейчас его страна вместе с другими союзниками ищет возможности нарастить их поставки на нужды ВСУ. Его слова приводят Ceske Noviny.
Он отметил, что после многочисленных встреч в Украине как на государственном, так и на региональном уровне ему стало ясно, что Украина больше всего нуждается в боеприпасах.
При этом президент Чехии сообщил, что этот дефицит не только влияет на способность к защите от российской агрессии, но и на возможность проведения успешного контрнаступления.
Павел отметил, что союзники передают Украине мощную боевую технику, вроде танков, с минимальным боекомплектом, а потому ВСУ могут развернуть эти машины на несколько дней, а потом должны отвести их от линии фронта.
"По сути, они становятся складским товаром. И в этом нет особого смысла", — подчеркнул он.
Глава Чехии добавил, что его страна вместе с другими союзниками применит "творческие пути", чтобы найти необходимые снаряды для Украины в сжатые сроки.
Как сообщалось ранее, Великобритания ищет возможности закупить для Украины дальнобойные ракеты с дальностью поражения до 300 километров и для этих целей уже создала специальный фонд.