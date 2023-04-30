"Нет особого смысла": президент Чехии рассказал о главном недостатке поставок западной техники Украине

Чехия с союзниками ищет возможность решить проблему

Для успешного ведения боевых действий украинские войска нуждаются в огромном количестве боеприпасов, без которых западная техника превращается в "складской товар".

Как рассказал президент Чехии Петр Павел после возвращения из Украины, сейчас его страна вместе с другими союзниками ищет возможности нарастить их поставки на нужды ВСУ. Его слова приводят Ceske Noviny.

Он отметил, что после многочисленных встреч в Украине как на государственном, так и на региональном уровне ему стало ясно, что Украина больше всего нуждается в боеприпасах.

При этом президент Чехии сообщил, что этот дефицит не только влияет на способность к защите от российской агрессии, но и на возможность проведения успешного контрнаступления.

Павел отметил, что союзники передают Украине мощную боевую технику, вроде танков, с минимальным боекомплектом, а потому ВСУ могут развернуть эти машины на несколько дней, а потом должны отвести их от линии фронта.

"По сути, они становятся складским товаром. И в этом нет особого смысла", — подчеркнул он.

Глава Чехии добавил, что его страна вместе с другими союзниками применит "творческие пути", чтобы найти необходимые снаряды для Украины в сжатые сроки.

Как сообщалось ранее, Великобритания ищет возможности закупить для Украины дальнобойные ракеты с дальностью поражения до 300 километров и для этих целей уже создала специальный фонд.