Великобритания ищет дальнобойные ракеты для ВСУ: что известно

Общий размер фонда составляет 500 миллионов фунтов стерлингов

Великобритания ищет возможности закупить для Украины дальнобойное оружие и высокомобильную боевую технику, и создала для этого специальный фонд.

Как сообщает "Defence24.pl", оборонное ведомство страны обнародовало запрос на информацию о военном оборудовании, которое используется ВСУ.

Отмечается, что средства в фонд вносят и другие страны, включая Исландию, Норвегию, Швецию, Данию и Литву, а в первом этапе инициативы уже захотели принять участие компании из 40 стран мира.

Общая сумма в фонде составляет более 520 миллионов фунтов стерлингов (23,8 млрд гривен), а 200 из них уже распределены на закупку БПЛА, разведывательных систем, средств ПВО и запчастей.

При этом на первом этапе Лондон ищет для Украины ракеты или реактивные снаряды, которые можно запустить с моря или с суши, а основные требования заключаются в том, чтобы она могла обеспечить дальность поражения от 100 до 300 километров и имела от 20 до 490 кг "полезной нагрузки".

Кроме того, в требованиях отмечается высокая устойчивость к помехам и готовность не менее 80%.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на одном из "горячих" направлений фронта была замечена британская САУ AS-90 — чем она особенная и как помогает ВСУ на поле боя.