Боеприпасы будут нескоро? Польша и Франция "поссорились" из-за помощи Украине

Конфликт двух стран фактически тормозит поставку боеприпасов Украине

Франция и Польша "поругались" из-за военной помощи Украине. Послы этих двух стран не смогли урегулировать спор о том, кто должен получить совместные контракты ЕС на закупку боеприпасов Киеву — только местные фирмы или конкуренты из других стран.

Так, 19 апреля, в ходе обсуждения этой темы послы не смогли прийти к общему решению по совместным закупкам боеприпасов для Украины. Согласно этому плану, страны ЕС должны объединиться и поставить Киеву 1 млн снарядов в течение года. Об этом пишет Politico, ссылаясь на слова трех дипломатов, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что лидеры ЕС одобрили эту схему и даже выделили 2 млрд евро на ее финансирование, страны с тех пор столкнулись с разногласиями о том, как потратить 1 миллиард, который был выделен на совместные контракты.

Позиция Франции в данном споре заключается в том, что деньги должны остаться в рамках ЕС, не привлекая компании из США и Великобритании. В свою очередь польский посол заявляет, что "Франция только усложняет текущие переговоры".

Для урегулирования конфликта Швеция предложила компромиссный документ, который в свою очередь ограничивал будущие контракты "экономическими операторами, основанными в ЕС и Норвегии", но включал строчку о том, что директива не должна создавать прецедент. Однако некоторые дипломаты раскритиковали текст документа, заявив, что он "слишком движется во французском направлении".

В то же время один из дипломатов подчеркнул, что у ЕС остаются опасения что европейская промышленность не справится с поставкой 1 млн снарядов Украине за год.

"Чем больше ограничительных формулировок мы сейчас включим, тем труднее будет добиться нашей цели", – сказал он.

Фирмы из ЕС хотят гарантии заказов, прежде чем вкладывать деньги в расширение производств.

"Это вернулось к тому, что для вас приоритет: скорость или европейская промышленность", – подытожил дипломат.

Переговоры по этому вопросу могут состояться уже на следующей неделе. Однако у министров иностранных дел ЕС во время встречи еще не будет соглашения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 19 апреля США объявили об очередном пакете военной помощи Украине стоимость в 325 млн долларов. Он будет включать в себя ракеты, боеприпасы, противотанковые мины, артснаряды и прочее.