Польща передала Україні партію винищувачів Міг-29: скільки всього літаків і танків уже має ЗСУ

Україна вже отримала від союзників 28 літаків та 575 танків

Польща передала Україні партію бойових винищувачів МіГ-29. Раніше в Німеччині схвалили передачу подібних літаків, які кілька років тому стояли на озброєнні ФРН.

Про це повідомило у Twitter постійне представництво Польщі в ЄС. Відомо, що йдеться про 14 літаків.

"З 28 літаків, переданих Києву на даний момент, Польща відправила цілих 14 винищувачів МіГ-29", — йдеться у повідомленні.

На сьогоднішній день Україна отримала 28 літаків від країн-союзниць, 14 з яких передала Польща. Крім того, із 575 танків, переданих Україні, 325 бронемашин є польськими, додали у представництві.

МіГ-29 — це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, створений у Радянському Союзі. На сьогоднішній день цей тип літаків стоїть на озброєнні багатьох європейських та пострадянських країн, зокрема й України. На озброєнні Польщі стоять щонайменше 22 винищувачі МіГ-29.

Нагадаємо, що наприкінці березня 2023 року Словаччина передала Україні чотири з 13 літаків МіГ-29. Ці моделі літаків більше не потрібні Словаччині. Проте пізніше уряд країни зробив тривожну заяву щодо них. З’ясувалося, що доступ до МіГ-29 мали російські техніки, які могли спеціально пошкодити винищувачі, що належать словацькій армії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Чехія, крім систем ППО , розглядає передачу Україні літаків L-159. Вони будуть передані за умови переозброєння Чехії. У країні не відкидають, що Україна може навіть отримати винищувачі F-16 від союзників, але без частини обладнання.