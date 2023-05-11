Россияне, готовы к обедненному урану? Британия передала Украине все обещанные танки Challenger 2

Кроме танков в стране уже находятся боеприпасы и запчасти к ним

Накануне грядущего контрнаступления ВСУ наша преданная союзница Великобритания сделала ряд заявлений, которые могут свидетельствовать о завершении подготовки Украины к этой битве. Так, после неожиданной и приятной передачи дальнобойных крылатый ракет, которые и вовсе могут "могут изменить правила игры" и стать последним звеном в пазле контрнаступления на Даунинг-стрит заявили, что уже передали нашей стране все обещанные танки Challenger.

Об этом заявил заявил министр обороны страны Бен Уоллес, отвечая на вопрос одного из депутатов

По словам Уоллеса, Лондон не только передал уже все обещанные Киеву танки, но и обучил экипажи, которые затем завершали своё обучение непосредственно на Украине. Вместе с танками Британия передала и запчасти, и расходники, и боеприпасы.

"Я знаю, что все наши танки прибыли в страну… они все находятся в стране. На них провели учения как здесь (в Британии. – Ред.), так и потом в Украине, и я знаю, что украинские войска используют их", – отметил он.

Напомним, что Великобритания стала первой страной, которая согласилась передать Украине свои современные танки. Страна пообещала отдать в ВСУ эскадрон своих танков Challenger 2. Но позже по результатам визита президента Владимира Зеленского в Лондон было договорено, что это количество вырастет вдвое.

Для справки: британский танковый эскадрон — это 14 танков.

Таким образом, согласно сообщению британского МО в Украине уже сейчас находятся 28 танков Challenger 2. А значит наши воины могут уже их заряжать снарядами с обедненным ураном и ждать команды к атаке.

Стоит отметить, что новости о передаче танков и крылатых ракет поступили практически одновременно, что возможно говорит о том, что контрнаступление может начаться уже совсем скоро, ведь, по крайней мере от Британии, мы уже получили все необходимое (которое нам предлагалось) для него оружие.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине уже находятся и танки Leopard 2 от союзников, а кроме того в середине прошлого месяца в нашу страну уже начали прибывать первые БМП Bradley.

Также мы сообщали о том, сколько новых мощных систем ПВО получила Украина.