Последнее звено в пазле контрнаступления. Почему ракеты Storm Shadow для Украины - это реальный прорыв

Эти ракеты помогут украинским воинам бороться с российскими захватчиками и уничтожать их важные объекты

Украина получила крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow от Великобритании. Они стали отличным дополнением к уже ранее переданному партнерами вооружению, ведь с помощью них украинские военные смогут поражать такие цели как аэродромы, порты, надводные корабли и подводные лодки в порту, мосты, а также другие стратегические объекты.

Информацию о передаче нашей стране ракет большой дальности подтвердил глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес.

Ракеты Storm Shadow есть в нескольких модификациях. Одна из них бьет на 290 км, вторая — до 560 км. Какую именно из них получила Украине — пока остается в секрете. Однако по-своему хороши обе модификации.

Так, ракеты на 560 км представляют собой немалую ценность для наших защитников, потому украинский самолет сможет запускать их, к примеру, из Кривого Рога прямо по Крымскому мосту. Таким образом ему не нужно будет входить в зону действия вражеского ПВО.

Ракета, которая бьет на 290 км также поможет украинским воинам бороться с российскими захватчиками и уничтожать их важные объекты.

Инфографика NV

Тем временем в сети уже начали обсуждать переданные Украине ракеты Storm Shadow, отмечая, что это довольно мощное усиление арсенала вооружения, который на сегодняшний день имеет наша армия.

Так, офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин объяснил, что Storm Shadow доставляет несколько сотен кг взрывчатки с очень большой точностью. А самым главным в этой ракете является ее система наведения.

"Она состоит сразу из 5 составляющих: инерциальная, GPS, TERPROM, TERCOM и инфракрасная головка самонаведения. TERPROM и TERCOM — это системы, которые учитывают контуры рельефа местности и сравнивают их с данными бортового компьютера. Боеголовка у этой ракеты является двухуровневой: сначала кумулятивный заряд прожигает броню/бетон/землю, а затем большая ее часть проникает внутрь цели, чтобы нанести максимальный урон", — написал он.

По словам аналитика и офицера, Storm Shadow летит по сложной траектории. Сперва она пролетает на небольшой высоте, чтобы ее сложнее было обнаружить и сбить, а перед целью она поднимается, чтобы спикировать на объект для атаки.

Блогер, бывший журналист и медиаменджер Леонид Цодиков считает, что ракеты Storm Shadow являлись последним недостающим звеном в пазле наступательной операции ВСУ.

"Оно позволит в первые пять шесть часов операции полностью перерезать ключевые логистические линии, включая керченский мост, подавить все известные нам склады боеприпасов и центры управления войсками. Дальше будут молниеносный прорывы и охват полностью деморализованного противника", — сказал Цодиков.

Однако для этого, по мнению блогера, у Украины должно быть не менее 300 таких ракет.

Основатель сообщества InformNapalm Роман Бурко, ссылаясь на данные CNN, отмечает, что Украина получила дальнобойные ракеты Storm Shadow радиусом действия до 300 километров.

"Поэтому российские штабы или склады боеприпасов, перенесенных за пределы достижения ракет HIMARS, за радиус в 100 км, больше не будут недостижимы для сил обороны Украины", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на вооружении украинских защитников появилась чешская реактивная система залпового огня BM-21 MT. Воины уже показали, как она выглядит.