"Катюша" по-чешски: ВСУ показали новую РСЗО от европейских союзников

РСЗО способна бить на дальность до 40 км

На передовых позициях ВСУ появилась чешская РСЗО BM-21 MT на шасси грузового автомобиля Tatra T815-7T3R2T с полным приводом.

Фото новой РСЗО было показано в Twitter ресурса Ukraine Weapons Tracker с пояснением, что техника появилась на вооружении ВСУ не так давно.

BM-21 MT является модификацией советской РСЗО БМ-21 "Град" с артиллерийской установкой на 40 ракет калибра 122 мм, водруженной на шасси Tatra, так что общий вес системы составляет 16,3 тонны.

Как заявляет производитель системы, чешская компания Excalibur Army, дальность удара BM-21 MT достигает 40 км. Правда, все зависит от типа боеприпасов, ведь обычные осколочно-фугасные снаряды бьют на 20 км. РСЗО обладает новейшей системой управления огнем с современной электроникой и баллистическим калькулятором, позволяющим вести точный огонь. В случае необходимости массирования огня, залп из 40 ракет позволяет накрыть разом площадь в три гектара.

Чешская Катюша

Сама установка способна двигаться со скоростью до 90 км/ч по шоссе и 30 км — по бездорожью. Запаса топлива хватит примерно на 1200 километров хода (у советского прародителя на шасси "Урала-375" операционная дальность по шоссе не превышала 400 км).

Расчет этой "катюши" состоит из трех человек — водитель и два оператора РСЗО. Интересно, что это на одного человека меньше, чем в уже используемой ВСУ тоже чешской пусковой установке RM-70 Vampire. То есть, уровень автоматизации в BM-21 MT заметно выше.