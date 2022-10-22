Вампир в руках ВСУ – как чешская техника уничтожает оккупантов на земле Украины

Оружие RM-70 Vampire – это 40 направляющих для пуска 122-мм ракет "Град"

На вооружении ВСУ есть много разнообразной военной техники – от новейших западных и украинских образцов, до таких, которые были разработаны уже давно, но благодаря модификациям могут успешно применяться до сих пор.

Одним из примеров такой техники может быть чешская реактивная система залпового огня RM-70 Vampire, работу которой на передовой показал в своем телеграмм-канале офицер Армии Израиля Игаль Левин.

По сути, RM-70 Vampire – это одна из модификаций еще советской РСЗО БМ-21 "Град", разработки 1960-х годов, производившаяся в Чехословакии начиная с первой половины 70-х годов на шасси грузовика повышенной проходимости "Татра".

С тех пор RM-70 много раз модернизировался и RM-70 Vampire является его последней модификацией, главным отличием которой от прочих вариантов РСЗО является повышенная ее защита. Так, авто "Tatra" T-815-7 с двигателем Tatra T3C V8 мощностью 270 кВт позволяет развивать максимальную скорость в 90 км/ч, а бронированная и защищенная кабина обеспечивает экипажу из 4 человек неплохую защиту.

Оружие RM-70 Vampire – это 40 направляющих для пуска 122-мм ракет "Град", но, в отличие от советской тактики использования РСЗО, чешский "Вампир" используется не для стрельбы по площадям, а для точечных ударов, как вампир прокалывая и выпивая кровь у артиллерии оккупантов.

Так, как пишет издание Defence-ua, Vampire взаимодействует с другими элементами системы ВСУ – получает данные разведки об артиллерийских позициях врага, после чего выдвигается на позицию, наносит точечный удар и через 5-7 минут покидает ее. Так, им образом однажды удалось накрыть позиции сразу трех Д-20.

Украина также смогла модернизировать доставшиеся ей от СССР РСЗО "Смерч" и превратить их в "Ольху" — мощное средство поражения оккупантов.