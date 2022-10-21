Стреляет дальше, чем HIMARS: чем знаменит украинский ракетный комплекс "Ольха"

Снаряды, используемые "Ольхой", являются наиболее далекобойными на вооружении ВСУ

Многие украинцы обеспокоены тем, чтобы армия получила как можно больше ракетных комплексов и снарядов к ним. Однако не HIMARS или ATACMS едиными будут пользоваться наши защитники, продвигаясь все дальше и дальше вглубь фронта. Одним из наиболее дальнобойных орудий, которое имеется на вооружении ВСУ, является ракетный комплекс "Ольха" отечественного производства.

По словам аналитика Defense Express Сергея Згурца, ракеты, используемые в данном оружии, превышают дальность уже упомянутых HIMARS на 40 км. Они способны поразить цель, которая расположена за 120 км от места нахождения самого ракетного комплекса. "Телеграф" решил рассказать, чем же особенно это украинское вооружение и какие основные характеристики имеет.

Сразу отметим очевидный минус такой техники — ее основная разработка началась лишь в 2018 году, и до этого времени в пользование воинов было передано чуть более пятидесяти единиц. Такого количества могло хватить для сражений на востоке Украины, но учитывая разброс линии фронта после полномасштабного вторжения рф, Украина сейчас нуждается в дополнительных поставках оружия.

Комплекс "Ольха" во время парада

Тем не менее "Ольха" весьма хорошо показывает себя в бою. Будучи тактическим ракетным комплексом, она использует корректирующие снаряды калибром 300 мм. Вооружение было разработано на основе РСЗО "Смерч", что изначально изготавливался во времена СССР. Над ней корпели специалисты из 15 украинских предприятий; основными исполнителями стали КБ "Луч", Павлоградский химический завод, "Оризон-Навигация", а также предприятие "Артем". Все эти компании работали над отдельными частями "Ольхи", чтобы в последствии их совокупность дала отличный эффект.

Основные характеристики

Напомним: на вооружение ВСУ "Ольха" поступила в 2018-м, спустя два года после начала работы над комплексом. Вес одной такой машины — 33 тонны. Ствол, из которого выходит снаряд, достигает в длину 12 м, в ширину — 3,05 м.

Как уже упоминалось, ракеты, использующиеся для данного комплекса, имеют калибр 300 мм. Они способны поражать цели на расстоянии 100-120 км. Если речь идет о модернизированной версии вооружения — "Ольхе-М", то дальность может достигать и 130 км.

"Ольха" готова к работе

В каждой пусковой установке имеется 12 ракет, которые могут нести боевую часть весом до 250 кг. Сам снаряд весит от 900 до 1000 кг. Максимальная высота, на которую может подняться снаряд, не превышает 30-40 км.

Стоит отметить, что управление "Ольхой" весьма инновационное — полет ракеты можно корректировать за счет наличия импульсных двигателей. Также снаряд имеет систему наведения и возможность принимать сигналы спутниковой навигации.

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