"Валькирия" на вооружении ВСУ: чем особенный украинский беспилотник

Украинцы используют этот беспилотник уже 7 лет

На фоне полномасштабного вторжения россии западные партнеры регулярно производят поставки оружия в Украину, обеспечивающие не только защиту, но и наступление Вооруженных сил Украины для освобождения всех оккупированных страной-агрессором территорий. Однако Украина имеет немало собственного вооружения, среди которого беспилотный авиационный комплекс "Валькирия".

Сейчас "Валькирии" находятся на службе у воинов 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Региональное управление Сил ТрО "Запад".

"Валькирии" предназначены для военных и гражданских целей для обеспечения мониторинга, воздушной разведки, видеонаблюдения и корректировки артиллерийского огня день и ночь. Его особенность – большая дальность полета и устойчивая, непрерывная связь с операторами. Благодаря этому воины ВСУ могут проводить разведку в глубине позиций врага, выявлять цели и корректировать артиллерийский огонь с большой точностью.

В состав одного беспилотного авиационного комплекса входят:

три беспилотных летательных аппарата;

дневная и ночная полезная нагрузка;

наземная станция управления (защищенный ноутбук);

антенны;

дополнительное оборудование.

В 2022 году стоимость одного такого комплекса с тремя беспилотниками составляет около 674 000 гривен. Они передавались на вооружение ВСУ еще с 2015 года преимущественно в качестве волонтерской помощи.

Фотографии беспилотника в использовании

Как сообщал "Телеграф" ранее, "Искандеры" на российском вооружении, ставшие причиной разрушения важных украинских объектов, бывают разного типа, в том числе и ядерного.