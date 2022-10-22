Вампір у руках ЗСУ – як чеська техніка знищує окупантів на землі України

Зброя RM-70 Vampire — це 40 направляючих для пуску 122-мм ракет "Град"

На озброєнні ЗСУ є багато різноманітної військової техніки – від найновіших західних та українських зразків до таких, які були розроблені вже давно, але завдяки модифікаціям можуть успішно застосовуватись досі.

Одним із прикладів такої техніки може бути чеська реактивна система залпового вогню RM-70 Vampire, роботу якої на передовій показав у своєму телеграм-каналі офіцер Армії Ізраїлю Ігаль Левін.

По суті, RM-70 Vampire — це одна з модифікацій ще радянської РСЗВ БМ-21 "Град", розробка 1960-х років, що вироблялася в Чехословаччині, починаючи з першої половини 70-х років на шасі вантажівки підвищеної прохідності "Татра".

З того часу RM-70 багато разів модернізувався і RM-70 Vampire є його останньою модифікацією, головною відмінністю якої від інших варіантів РСЗВ є підвищений її захист. Так, авто Tatra T-815-7 з двигуном Tatra T3C V8 потужністю 270 кВт дозволяє розвивати максимальну швидкість 90 км/год, а броньована та захищена кабіна забезпечує екіпажу з 4 осіб непоганий захист.

Зброя RM-70 Vampire — це 40 направляючих для пуску 122-мм ракет "Град", але, на відміну від радянської тактики використання РСЗВ, чеський "Вампір" використовується не для стрільби по площах, а для точкових ударів, як вампір проколюючи та випиваючи кров у артилерії окупантів

Так, як пише видання Defence-ua, Vampire взаємодіє з іншими елементами системи ЗСУ – отримує дані розвідки про артилерійські позиції ворога, після чого висувається на позицію, завдає точкового удару і через 5-7 хвилин залишає її. Так, їм одного разу вдалося накрити позиції відразу трьох Д-20.

Україна також змогла модернізувати РСЗВ "Смерч", що дісталися їй від СРСР, і перетворити їх на "Вільху" — потужний засіб поразки окупантів.