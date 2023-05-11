Крымскому мосту приготовиться: Украина получила ракеты высокой дальности, которые "могут изменить правила игры"

Украина уже получила ракеты Storm Shadow от Великобритании

Великобритания уже передала на вооружение ВСУ несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, которые должны помочь украинской армии в предстоящем контрнаступлении.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на нескольких высокопоставленных западных чиновников.

Они рассказали журналистам, что Украина пообещала использовать данный тип ракет только на своих суверенных территориях, а не на территории россии.

Один из собеседников телеканала отметил, что ракета такого типа "может изменить правила игры с точки зрения дальности". Теперь у Киева появятся возможности, о которых Украина просила с начала войны.

Storm Shadow — это крылатая ракета большой дальности со скрытными возможностями, совместно разработанная Великобританией и Францией. Обычно она запускается с воздуха. Данная ракета может поражать цели на расстоянии более 250 км.

По данным производителей ракеты, Storm Shadow представляет собой "оружие глубокого удара", способное "работать днем и ночью, а также в любую погоду", оснащенное усовершенствованной навигационной системой для обеспечения точности. После пуска ракета поднимается на большую высоту, чтобы избежать обнаружения со стороны вражеского ПВО.

"При приближении к цели его бортовая инфракрасная ГСН (головка самонаведения, — Ред.) сопоставляет изображение цели с сохраненным изображением, чтобы обеспечить точный удар", — отмечают разработчики.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина получит от США новый пакет помощи.