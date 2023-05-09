Великобритания может предоставить Украине ракеты высокой дальности: какой вариант возможен (видео)

Даже в экспортном варианте ракета имеет поражающую дальность в 250 км.

Британия может стать первой страной, которая предоставит Украине ракеты высокой дальности. Речь может идти о крылатых ракетах Storm Shadow воздушного базирования.

Об этом пишет The Washington Post. Они отмечают, что в недавно опубликованном Международным фондом для Украины сообщении о закупке, Министерство обороны Соединенного Королевства попросило "выразить заинтересованность" в предоставлении способности наносить удары на дальность до 300 километров или почти 200 миль. Подталкивают к этому решению и США. Однако окончательное решение еще не принято, утверждает неназванный британский чиновник. За несколько недель до этого при сливе данных американской разведки на Discord также говорилось о намерении отправить в Украину неопределенное количество ракет Storm Shadow.

Ракеты Storm Shadows можно устанавливать на украинские реактивные самолеты советского производства и получить возможность достичь Крыма и захваченных территорий на востоке страны. Украинские чиновники уже не раз уверяли иностранных союзников, что не будут использовать такие ракеты по россии.

Характеристики Storm Shadow/SCALP:

Это англо-французские ракеты дальнего действия разработаны для спланированных атак против важных фиксированных или стационарных целей.

Принятые на вооружение Королевскими ВВС и ВВС Франции в 2003 году и использовался в Персидском заливе, Ираке и Ливии,

Вес: 1300 кг,

Длина: 5,10 м,

Дальность полета 560 км (экспортные варианты всего 250 км),

Ракета имеет инерционную и GPS наводку, систему слежения за местностью.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина получит от США новый пакет помощи. Туда войдут артснаряды, беспилотники, ракеты для систем ПВО и ПВО HAWK.