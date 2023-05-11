Росіяни, готові до збідненого урану? Британія передала Україні всі обіцяні танки Challenger 2

Окрім танків у країні вже знаходяться боєприпаси та запчастини до них

Напередодні майбутнього контрнаступу ЗСУ наша віддана союзниця Велика Британія зробила низку заяв, які можуть свідчити про завершення підготовки України до цієї битви. Так, після несподіваної та приємної передачі далекобійних крилатих ракет, які і зовсім можуть "можуть змінити правила гри" і стати останньою ланкою в пазлі контрнаступу на Даунінг-стріт, заявили, що вже передали нашій країні всі обіцяні танки Challenger.

Про це заявив міністр оборони країни Бен Уоллес, відповідаючи на запитання одного із депутатів.

За словами Уоллеса, Лондон не лише передав уже всі обіцяні Києву танки, а й навчив екіпажі, які потім завершували своє навчання безпосередньо в Україні. Разом із танками Британія передала і запчастини, і розхідники, та боєприпаси.

"Я знаю, що всі наші танки прибули в країну… вони всі знаходяться в країні. На них провели навчання як тут (у Британії. – Ред.), так і потім в Україні, і я знаю, що українські війська використовують їх", – зазначив він.

Нагадаємо, що Великобританія стала першою країною, яка погодилася передати Україні свої сучасні танки. Країна пообіцяла віддати до ЗСУ ескадрон своїх танків Challenger 2. Але пізніше за результатами візиту президента Володимира Зеленського до Лондона було домовлено, що ця кількість зросте вдвічі.

Для довідки: британський танковий ескадрон – це 14 танків.

Таким чином, згідно з повідомленням британського МО в Україні вже зараз перебувають 28 танків Challenger 2. А отже, наші воїни можуть вже їх заряджати снарядами зі збідненим ураном і чекати команди до атаки.

Варто зазначити, що новини про передачу танків і крилатих ракет надійшли практично одночасно, що, можливо, говорить про те, що контрнаступ може початися вже зовсім скоро, адже принаймні від Британії ми вже отримали всю необхідну (яку нам пропонувалося) для нього зброю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні вже знаходяться і танки Leopard 2 від союзників, а також у середині минулого місяця в нашу країну вже почали прибувати перші БМП Bradley.

Також ми повідомляли про те, скільки нових потужних систем ППО отримала Україна.