Кримському мосту приготуватись: Україна отримала ракети високої дальності, які "можуть змінити правила гри"

Україна вже отримала ракети Storm Shadow від Великої Британії

Великобританія вже передала на озброєння ЗСУ кілька крилатих ракет великої дальності Storm Shadow, які мають допомогти українській армії у майбутньому контрнаступі.

Про це повідомляє CNN із посиланням на кількох високопоставлених західних чиновників.

Вони розповіли журналістам, що Україна пообіцяла використовувати цей тип ракет лише на своїх суверенних територіях, а не на території росії.

Один із співрозмовників телеканалу зазначив, що ракета такого типу "може змінити правила гри з погляду дальності". Тепер Київ матиме можливості, про які Україна просила з початку війни.

Storm Shadow — це крилата ракета великої дальності з потайними можливостями, спільно розроблена Великобританією та Францією. Зазвичай, вона запускається з повітря. Ця ракета може вражати цілі на відстані понад 250 км.

За даними виробників ракети, Storm Shadow є "зброєю глибокого удару", здатною "працювати вдень і вночі, а також у будь-яку погоду", оснащеною вдосконаленою навігаційною системою для забезпечення точності. Після пуску ракета піднімається на велику висоту, щоб уникнути виявлення ворожого ППО.

"При наближенні до мети його бортова інфрачервона ГСН (головка самонаведення — Ред.) аналізує зображення цілі зі збереженим зображенням, щоб забезпечити точний удар", - зазначають розробники.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна отримає від США новий пакет допомоги.