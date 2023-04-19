Приехал не только Patriot: сколько новых мощных систем ПВО получила Украина

Системы ПВО позволят защититься от ударов российских крылатых ракет и БПЛА

На днях Украина получила долгожданные комплексы ПВО Patriot сразу от нескольких стран. Вместе с этим нашим военным передали уже второй комплекс IRIS-T для защиты неба. То есть, суммарно в Украину прибыли четыре новых мощных систем ПВО.

Так, Patriot Украине передали США, Нидерланды и Германия. О поставках этих комплексов сегодня, 19 апреля, сообщил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"Такие системы ПВО позволят защититься от ударов российских крылатых ракет и БПЛА. Спасибо нашим партнерам за существенное усиление противовоздушной обороны Украины!", — отметил он.

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В то же время немецкое издание Spiegel сообщает, что Германия передала нашей стране второй из четырех обещанных зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM. Этот комплекс и 16 управляемых ракет были переданы, вероятно, 16 апреля.

Согласно информации издания, оставшиеся две системы Iris-T должны доставить к началу 2024 года. На данный момент они еще не произведены. Кроме того, Украина запросила дополнительные системы.

Фото - НВ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные успешно используют зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM, который является самой современной системой противовоздушной обороны в Германии.