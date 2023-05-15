Зеленский уже в Лондоне: с кем встретится президент Украины

Встречи с иностранными лидерами для Зеленского очень важны в разрезе контрнаступления ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский продолжает свою заграничную командировку по Европе. После ночного визита в Париж политик отправился в Великобританию. 15 мая в Лондоне он намерен провести несколько важных переговоров как лично, так и в составе делегации страны.

Об этом он сообщил в собственном Telegram-канале.

"Сегодня — Лондон, — отметил Зеленский. — Встречусь с моим другом Риши. Проведем предметные переговоры тет-а-тет и делегациями".

Таким образом, ожидаются официальные переговоры Зеленского и британского премьер-министра Риши Сунака. Зеленский подчеркнул, что считает Великобританию лидером, когда речь идет о расширении возможностей украинской армии как на земле, так и в небе. Он выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в свою очередь добавил, что, кроме вопросов укрепления обороны Украины, стороны обсудят движение нашего государства в НАТО.

Напомним, что за несколько последних дней Владимир Зеленский успел побывать в разных уголках Европейского континента. Свой рабочий вояж начал с Финляндии, где провел несколько плодотворных встреч с коллегами. Впоследствии он посетил Нидерланды, после чего переместился в Италию.

В Риме президент успел встретиться с Папой Римским Франциском. Зеленский также заручился поддержкой Германии во время официального визита и провел переговоры в Париже.