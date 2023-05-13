Зеленский в Ватикане встретился с Папой Римским: поговорили об украинской формуле мира и не только (фото)

Стороны обсудили актуальные вопросы связанные с войной россии против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 13 мая, отправился в Рим, где провел встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони. Кроме того, он навестил Ватикан, где встретился с Папой Римским Франциском.

Как информирует пресс-служба Святого престола, это уже вторая встреча Зеленского с Франциском, а первая произошла 8 февраля 2020 года.

Отмечается, что во время разговора стороны подняли тему гуманитарной и политической ситуации в Украине.

"Папа заверил в своих постоянных молитвах, что свидетельствуют его постоянные публичные призывы, начиная с февраля прошлого года. Оба согласились на необходимость и дальше осуществлять гуманитарные усилия в поддержку населения", — говорится в сообщении.

Франциск и Владимир Зеленский

Кроме того, стороны обменялись подарками, а также представили свои делегации.

В частности, Папа Римский подарил Зеленскому бронзовую скульптуру оливковой ветви как символ мира, а также специальное издание "Энциклика о мире в Украине", в котором собраны высказывания Франциска о войне в Украине.

Президент Украины подарил понтифику картину "Потеря, 2022-58" художника Алексея Ревики и композицию "Неопалимая" Юрия Вакуленко, изображающая икону Матери Божьей в огне, которая вырезана на пластине бронежилета.

Франциск и Владимир Зеленский

В свою очередь Зеленский сообщил, что напомнил главе Ватикана о десятках тысяч депортированных россией украинских детей, которых надо вернуть домой. Кроме того, президент рассказал об украинской формуле мира и предложил Франциску ее поддержать.

Стоит отметить, что в мае Зеленский также ездил в Амстердам, где подписал с премьерами Нидерландов и Бельгии совместную декларацию о поддержке Украины и давлении на рф.