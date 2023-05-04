Украина, Бельгия и Нидерланды подписали общую декларацию: чем она поможет в войне

В ходе своего визита в Гаагу Владимир Зеленский подписал совместную декларацию с Бельгией и Нидерландами

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Нидерланды. В ходе визита Украина, Бельгия и Нидерланды подписали совместную декларацию о поддержке украинского государства и давлении на российскую федерацию.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Королевство Бельгия и Королевство Нидерланды подтверждают свою непреклонную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также полную поддержку неотъемлемого права Украины на самооборону и выбор собственных мер безопасности", — сказано в документе.

В нем содержится требование к россии немедленно, полностью и безусловно вывести все свои военные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ. При чем речь также идет также о военных или нерегулярных вооруженных формированиях, которыми может управлять или которые может поддерживать рф.

Бельгия и Нидерланды в декларации заверили в продолжении своей военной поддержки Украины и выразили готовность участвовать в реализации украинской формулы мира.

Кроме того, в документе подчеркивается, что пока Украина не станет членом НАТО, Бельгия и Нидерланды остаются преданными поддержке нашей страны на ее пути к дальнейшей евроатлантической интеграции и укреплению способности Украины оградить себя от российской военной агрессии сейчас и от любой будущей угрозы. Отмечается, что безопасность Украины имеет большое значение для Североатлантического союза.

"В рамках партнерства Украина-НАТО Бельгия и Нидерланды будут способствовать долгосрочной взаимосовместимости с НАТО, реформированию и реконструкции оборонной промышленности Украины, развитию институтов и потенциала. Приоритетом является четкая дорожная карта устойчивого перехода Вооруженных Сил Украины в стандарты, доктрины и институты НАТО, а также достаточная финансовая поддержка", — сказано в декларации.

Стороны добавили, что с нетерпением ждут обсуждения этих вопросов на саммите НАТО в Вильнюсе в июле этого года.

Также в документе идет речь о:

поддержке в привлечении к ответственности виновных в военных и других жестоких преступлениях, совершенных в ходе войны россии против Украины;

поддержке дальнейшего санкционного давления на рф;

формировании международных механизмов компенсации ущерба, травм и разрушений, нанесенных российской агрессией.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Владимир Зеленский "потроллил" Путина в Гааге, иронично заявив, что вместо него в Гаагу должен приехать другой владимир.