СМИ пишут о визите Зеленского в Нидерланды: названы его цели

Если верить сообщениям СМИ, то Зеленский сегодня выступит в Гааге

Президент Украины Владимир Зеленский уже находится в Нидерландах. Еще вчера он был с визитом в столице Финляндии Хельсинки.

О новом вояже украинского лидера сообщают голландские СМИ.

Если верить их данным, то вечером 3 мая нидерландский правительственный борт доставил Зеленского в Голландию. В сети также опубликовали кадры прибытия самолета.

По информации RTL Nieuws, Зеленский в четверг должен выступить в Гааге с речью под названием "Нет мира без справедливости". Отметим, что именно в этом городе расположен Международный уголовный суд, который недавно выдал ордер на арест президента рф владимира путина.

Интересно, что Зеленский не посещал Нидерланды ни во время полномасштабной войны, ни до ее начала.

В то же время украинское издание ZN.UA отмечает, что во время визита Зеленского могут объявить о создании Международного Специального трибунала для высшего политического и военного руководства рф. Ранее эту идею поддержали 32 государства.

Визит Зеленского в Нидерланды подтверждает издание Politico. Там пишут, что сегодня он встретится с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, министром иностранных дел Вопке Хюкстроем и министром обороны Кайсой Оллонгрен.

Отметим, что официально у Зеленского о визите ничего не сообщали.

Ранее "Телеграф" писал о том, что может означать поездка Зеленского в Финляндию.