ЗМІ пишуть про візит Зеленського до Нідерландів: названо його цілі

Якщо вірити повідомленням ЗМІ, то Зеленський сьогодні виступить у Гаазі

Президент України Володимир Зеленський вже перебуває у Нідерландах. Ще вчора він був із візитом у столиці Фінляндії Гельсінкі.

Про новий вояж українського лідера повідомляють голландські ЗМІ.

Якщо вірити їхнім даним, то увечері 3 травня нідерландський урядовий борт доставив Зеленського до Голландії. У мережі також показали кадри прибуття літака.

За інформацією RTL Nieuws, Зеленський у четвер має виступити у Гаазі з промовою під назвою "Немає миру без справедливості". Зазначимо, що саме в цьому місті розташований Міжнародний кримінальний суд, який нещодавно видав ордер на арешт президента росії володимира путіна.

Цікаво, що Зеленський не відвідував Нідерланди ні під час повномасштабної війни, ні до її початку.

Водночас, українське видання ZN.UA зазначає, що під час візиту Зеленського можуть оголосити про створення Міжнародного Спеціального трибуналу для вищого політичного та військового керівництва росії. Раніше цю ідею підтримали 32 держави.

Візит Зеленського до Нідерландів підтверджує видання Politico. Там пишуть, що сьогодні він зустрінеться з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, міністром закордонних справ Вопке Хюкстроєм та міністром оборони Кайсою Оллонгрен.

Зазначимо, що офіційно у Зеленського про візит нічого не повідомляли.

Раніше "Телеграф" писав про те, що може означати подорож Зеленського до Фінляндії.