Директор Інституту світової політики, політичний експерт, автор книги "Гібридна війна" Євген Магда спеціально для "Телеграфу":

Візит президента України Володимира Зеленського 3 травня до Фінляндії став доволі несподіваним. Хоча б через те, що там триває формування уряду. Правляча Соціал-демократична партія, на чолі якої вже стоїть фактично експрем’єр Санна Марін, програла парламентські вибори. Відповідно, владу представлятимуть інші люди.

Але Зеленський, як стало відомо, зустрінеться з президентом Саулі Ніїністе, а також із лідерами країн Північної Європи.

Візит досить показовий. Думаю, президент України буде запозичувати досвід Фінляндії, яка протягом 10 місяців зуміла пройти шлях від подання заявки на членство в НАТО до власне набуття такого членства.

Швидше за все, Зеленський переконуватиме своїх візаві в тому, що потрібно сконцентрувати зусилля на здобутті Україною членства в Альянсі. Що країни Північної Європи мають підтримати нашу євроатлантичну інтеграцію. Відомо, що їхні відносини з рф не завжди перебувають у стані кризи. Але багато хто з цих держав (та сама Фінляндія) чудово пам’ятають радянську загрозу і усвідомлюють російську.

Відповідно, гадаю, що цей візит може бути корисним для всіх учасників цих переговорів.