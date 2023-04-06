Прем’єр Фінляндії Санна Марін пішла у відставку: хто її замінить і що це означає для України

Уряд Санни Марін продовжуватиме роботу доти, доки не буде призначено новий

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін після поразки її партії на парламентських виборах подала заяву про відставку уряду президентові країни Саулі Нійністе. Свою прем’єрську посаду вона передасть лідеру правоцентристської "Національної коаліції" Петтері Орпо.

Відповідна заява від Марін була подана сьогодні, 5 квітня. Президент Фінляндії прийняв прохання уряду і подякував Санні Маріні за співпрацю у важкі роки. Про це повідомляє фінське видання Yle.

"Я приймаю ваше прохання про відставку і сподіваюся, що уряд продовжуватиме виконувати обов’язки до призначення нового уряду", — сказав Ніїністе.

Уряд Санни Марін продовжуватиме роботу доти, доки не буде призначено новий. Голова коаліції, яка перемогла на виборах, Петтері Орпо розпочне консультації нового уряду вже наступного тижня.

Зазначимо, парламентські вибори у Фінляндії відбулися 2 квітня. Згідно з результатами, партія чинного прем’єра Санни Марін програла, опинившись на третій позиції. Лідером стала "Національна опозиційна коаліція", яку очолює Петтер Орпо.

"Національна коаліція" — проєвропейська та пронатівська партія, щобільше, курс на НАТО був нею узятий ще у 2016 році, поки суспільство здебільшого залишалося прихильником нейтралітету Фінляндії, пише "Європейська правда".

Петтері Орпо обіймав посади міністра внутрішніх справ, міністра сільського господарства (з 2014 до 2016), міністра фінансів (з 2016 по 2019) та віцепрем’єра (з 2017 по 2019). На той час він був офіційними візитами в Україну.

Потенційний глава уряду займає проукраїнську позицію, а тому підстав для хвилювання немає. Як і сумнівів, що Фінляндія продовжить допомагати Україні. Вже зараз країна готує новий пакет допомоги та зміни в уряді не загальмує його.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у вівторок, 4 квітня, Фінляндія офіційно стала членом НАТО. Відтепер країна є 31-ою державою-членом організації.