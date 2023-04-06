Премьер Финляндии Санна Марин ушла в отставку: кто ее заменит и что это значит для Украины

Правительство Санны Марин будет продолжать работу до тех пор, пока не будет назначено новое

Премьер-министр Финляндии Санна Марин после поражения ее партии на парламентских выборах подала заявление об отставке правительства президенту страны Саули Нийнисте. Свой премьерский пост она передаст лидеру правоцентристской "Национальной коалиции" Петтери Орпо.

Соответствующее заявление от Марин было подано сегодня, 5 апреля. Президент Финляндии принял просьбу правительства и поблагодарил Санну Марин за сотрудничество в трудные годы. Об этом сообщает финское издание Yle.

"Я принимаю вашу просьбу об отставке и надеюсь, что правительство будет продолжать исполнять обязанности до назначения нового правительства", — сказал Ниинисте.

Правительство Санны Марин будет продолжать работу до тех пор, пока не будет назначено новое. Председатель коалиции, победившей на выборах, Петтери Орпо приступит к консультациям нового правительства уже на следующей неделе.

Отметим, парламентские выборы в Финляндии состоялись 2 апреля. Согласно результатам, партия действующего премьера Санны Марин проиграла, оказавшись на третьей позиции. Лидером стала "Национальная оппозиционная коалиция", которую возглавляет Петтер Орпо.

"Национальная коалиция" — проевропейская и пронатовская партия, более того, курс на НАТО был ею взят еще в 2016 году, пока обществе в большинстве своем оставалось сторонником нейтралитета Финляндии, пишет "Европейская правда".

Петтери Орпо занимал должности министра внутренних дел, министра сельского хозяйства (с 2014 по 2016), министра финансов (с 2016 по 2019) и вице-премьера (с 2017 по 2019). В то время он был в официальными визитами в Украине.

Потенциальный глава правительства занимает проукраинскую позицию, а потому поводов для волнения совершенно нет. Как нет и сомнений, что Финляндия продолжит помогать Украине. Уже сейчас страна готовит новый пакет помощи и изменения в правительстве не затормозит его.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во вторник, 4 апреля, Финляндия официально стала членом НАТО. Отныне страна является 31-м государством-членом организации.