На выборах в Финляндии победила оппозиция: кто и сколько голосов получит в парламенте

Итоги выборов оказались ожидаемыми.

В Финляндии, которая активно помогает Украине оружием, 2 апреля состоялись парламентские выборы, на которых ожидаемо победили партии, четыре года остававшиеся в оппозиции — Коалиционная партия с 20,8 процентами и 48 мандатами. На втором месте "Истинные финны", получившие 20,1 процент голосов и 46 мест в парламенте.

Как сообщает финское издание Yle, больше всего мест потеряли входившие в правительство центристы (-8 мандатов) и зеленые (-7). Также левые, которые работали в последнем кабинете министров, лишились пяти мест.

Предварительные результаты выборов выглядят следующим образом:

Больше всего голосов из отдельных кандидатов набрали председатель "Истинных финнов" Риикка Пурра (42589), лидер СДП и нынешний премьер Санна Марин (35623) и кандидат от Коалиции Элина Валтонен (32406).

Новый парламент на 54 процента состоит из мужчин и на 46 из женщин. 130 из 200 депутатов обновили свой мандат, то есть сменяемость состава равняется 30,5 процентам.

Больше всего в новом парламенте будет сорокалетних (68) и тридцатилетних (52). Депутатов моложе тридцати лет будет семеро.

Самый высокий показатель явки зафиксирован в Хельсинки (77,5), самый низкий – на Аландских островах (59,7).

Премьер Санна Марин уже признала поражение на выборах. Оппозиционная правая Национальная коалиционная партия одержала победу в напряженной борьбе, сообщает Reuters.

В Германии в шоке от проигрыша премьера Санны Марин, сообщает немецкая газета Bild, комментируя исходы выборов в Финляндии. Bild сетует, что правительство Санны Марин провело страну через пандемию коронавируса и вступление в НАТО, но избиратели были больше озабочены вопросами внутренней политики — экономикой и государственным долгом.

Напомним, 10 дней назад в Финляндии подписали исторические законы о вступлении в НАТО, но это не помогло нынешней власти победить на выборах.