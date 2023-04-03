На виборах у Фінляндії перемогла опозиція: хто і скільки голосів отримає в парламенті

Підсумки виборів виявились очікуваними.

У Фінляндії, котра активно допомагає Україні зброєю, 2 квітня відбулися парламентські вибори, на яких очікувано перемогли партії, що чотири роки залишалися в опозиції — Коаліційна партія з 20,8 відсотками та 48 мандатами. На другому місці "Істинні фіни", що отримали 20,1 відсотка голосів та 46 місць у парламенті.

Як повідомляє фінське видання Yle, найбільше місць втратили центристи (-8 мандатів) і зелені (-7), що входили в уряд. Також ліві, які працювали в останньому кабінеті міністрів, втратили п’ять місць.

Попередні результати виборів виглядають так:

Найбільше голосів з окремих кандидатів набрали голова "Істинних фінів" Ріїкка Пурра (42589), лідер СДП та нинішній прем’єр Санна Марін (35623) та кандидат від Коаліції Еліна Валтонен (32406).

Новий парламент на 54 відсотки складається з чоловіків та на 46 із жінок. 130 із 200 депутатів оновили свій мандат, тобто змінність складу дорівнює 30,5 відсоткам.

Найбільше у новому парламенті буде сорокарічних (68) та тридцятирічних (52). Депутатів, молодших за тридцять років, буде семеро.

Найвищий показник явки зафіксовано у Гельсінкі (77,5), найнижчий – на Аландських островах (59,7).

Прем'єр Санна Марин визнала поразку на виборах. Опозиційна права Національна коаліційна партія здобула перемогу в напруженій боротьбі, повідомляє Reuters.

У Німеччині в шоці від програшу прем’єра Санни Марін, повідомляє німецька газета Bild, коментуючи результати виборів у Фінляндії. Bild нарікає, що уряд Санни Марін провів країну через пандемію коронавірусу та вступ до НАТО, але виборці були більше занепокоєні питаннями внутрішньої політики — економікою та державним боргом.

Нагадаємо, 10 днів тому у Фінляндії підписали історичні закони про вступ до НАТО, але це не допомогло нинішній владі перемогти на виборах.