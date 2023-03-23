"Готовы обсуждать": Украина попросила у Финляндии крайне важное оружие

В настоящее время вопрос находится на ранней стадии

Киев рассчитывает получить от Финляндии мощные истребители F/A-18 Hornet. Соответствующий запрос украинская сторона уже передала союзниками, однако пока речь идет исключительно об обсуждении возможности передачи этого вооружения.

Такую информацию сообщило финское издание Helsingin Sanomat, отметив, что Украина решила отправить соответствующий запрос после того, как премьер-министр Финляндии Санна Марин в своем заявлении допустила возможность передачи Киеву этих самолетов.

"Запрос поступил после того, как премьер-министр Финляндии Санна Мари обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность передачи стране истребителей Hornet", — говорится в пояснении.

Кроме того, ссылаясь на собственные источники, издание пишет, что речь идет о запросе на трехсторонние переговоры о передаче боевых Hornet между Финляндией, Украиной и Соединенными Штатами Америки. Ведь именно Вашингтон должен предоставить свое одобрение этой поставке, потому что производством этих самолетов занимается американская компания.

Стоит напомнить, что во время состоявшегося 10 марта предыдущего визита в Киев премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна готова рассмотреть вероятность передачи Украине своих истребителей Hornet. Также она добавила, что "обсуждение этой темы находится на очень ранней стадии" и сообщила, что для решения этого вопроса нужна мощная международная поддержка.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Финляндия в рамках 13-го пакета военной помощи для Украины готова передать Киеву три бронетранспортера Leopard 2.