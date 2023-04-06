Не пріоритет: у Британії пояснили, чому Україні поки що не варто думати про вступ до НАТО

У НАТО поки немає чіткої думки щодо того, як відбуватиметься процес вступу України

Питання про вступ України до НАТО поки що не варто порушувати, оскільки зараз необхідно подбати про її перемогу у війні проти окупантів.

Таку думку висловив глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі в інтерв’ю виданню Politico.

За його словами, НАТО зобов’язалося прийняти до свого складу Україну ще під час саміту у Будапешті у 2008 році, проте це питання обговорюватиметься на пізнішому етапі.

"Очевидно, що існують давні зобов’язання надати Україні шлях до членства в НАТО. Але пріоритетом, звісно, на сьогодні є їхня самооборона тут і зараз", — зазначив міністр.

За словами Клеверлі, українці та інші країни хочуть бачити, що подібне вторгнення більше не повториться у майбутньому, а тому приєднання України до Альянсу може стати частиною її повоєнного відновлення.

"Я думаю, що важлива послідовність — і сьогоднішня робота допомагає їм захистити себе", — зазначив він.

Міністр також додав, що його країна максимально підтримуватиме Україну на шляху до Альянсу.

Видання зазначає, що у НАТО немає єдиної думки щодо вступу України. Наприклад, США та Британія хочуть зосередити увагу на наданні негайної допомоги, яка допоможе ЗСУ відбити вторгнення росії, а країни східного флангу хочуть прискорити зближення України з Альянсом уже зараз.

Як повідомлялося раніше, глава МЗС Дмитро Кулеба раніше розповів, що для України отримання ПДЧ у НАТО знято з порядку денного, оскільки Київ подав заявку на вступ.