Отримання ПДЧ у НАТО знято з порядку денного: Кулеба назвав причини

Україна очікує отримати рішення Альянсу щодо зближення на саміті 2023 року

Питання отримання Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) знято з порядку денного для України, оскільки Київ подав заявку на вступ.

Як повідомляє"Європейська правда", про це розповів глава МЗС Дмитро Кулеба після засідання комісії Україна-НАТО у Брюсселі.

"Питання ПДЧ зняте з порядку денного, тому що ми подали заявку", — сказав він, коментуючи заяву генсека Альянсу Єнса Столтенберга про нову довгострокову програму підтримки, яка має зблизити нашу країну з НАТО.

Міністр зазначив, що Столтенберг говорив про іншу програму допомоги, яка не замінить вступ до Альянсу.

За його словами, цей механізм надання практичної допомоги працюватиме паралельно з політичними кроками щодо приєднання України до військово-політичного блоку.

При цьому Кулеба зазначив, що під час саміту у Вільнюсі, який відбудеться у липні цього року, Київ чекає на отримання формалізованих рішень від Альянсу щодо зближення.

"Повторення в чергове, що двері НАТО залишаються відчиненими — цього буде недостатньо", — додав міністр.

Як повідомлялося раніше, Столтенберг заявляв, що Україна отримала від НАТО зброї на 65 мільярдів євро, а надалі запрацює нова довгострокова програма допомоги.