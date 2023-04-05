Получение ПДЧ в НАТО снято с повестки дня: Кулеба назвал причины

Украина ожидает получить решения Альянса по сближению на саммите 2023 года

Вопрос получения Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) снят с повестки дня для Украины, поскольку Киев подал заявку на вступление.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба после заседания комиссии Украина-НАТО в Брюсселе.

"Вопрос ПДЧ снят с повестки дня, потому что мы подали заявку", — сказал он комментируя заявление генсека Альянса Йенса Столтенберга о новой долгосрочной программе поддержки, которая должна сблизить нашу страну с НАТО.

Министр отметил, что Столтенберг говорил о другой программе помощи, которая не заменит вступления в Альянс.

По его словам, этот механизм предоставления практической помощи будут работать параллельно с политическими шагами по присоединению Украины к военно-политическому блоку.

При этом Кулеба отметил, что во время саммита в Вильнюсе, который пройдет в июле этого года, Киев ждет получить формализованные решения от Альянса по сближению.

"Повторение в очередной раз, что двери НАТО остаются открытыми – этого будет недостаточно", — добавил министр.

Как сообщалось ранее, Столтенберг заявлял, что Украина получила от НАТО оружия на 65 миллиардов евро, а в будущем заработает новая долгосрочная программа помощи.