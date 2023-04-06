Не приоритет: в Британии объяснили, почему Украине пока не стоит думать о вступлении в НАТО

В НАТО пока нет четкого мнения относительно того, как будет проходить процесс вступления Украины

Вопрос о вступлении Украины в НАТО пока поднимать не стоит, поскольку сейчас необходимо позаботиться о ее победе в войне против оккупантов.

Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в интервью изданию Politico.

По его словам, НАТО обязалось принять в свой состав Украину еще во время саммита в Будапеште в 2008 году, однако этот вопрос будет обсуждаться на более позднем этапе.

"Очевидно, что существуют давние обязательства предоставить Украине путь к членству в НАТО. Но приоритетом, конечно, на сегодняшний день является их самооборона здесь и сейчас", — отметил министр.

По словам Клеверли, украинцы и другие страны хотят видеть, что подобное вторжение больше не повторится в будущем, а потому присоединение Украины к Альянсу может стать частью ее послевоенного восстановления.

"Я думаю, что важна последовательность – и сегодняшняя работа помогает им защитить себя", — отметил он.

Министр также добавил, что его страна будет максимально поддерживать Украину на пути в Альянс.

Издание отмечает, что в НАТО нет единственного мнения относительно вступления Украины. К примеру США и Британия хотят сосредоточить внимание на предоставлении немедленной помощи, которая поможет ВСУ отбить вторжение россии, а страны восточного фланга хотят ускорить сближение Украины с Альянсом уже сейчас.

Как сообщалось ранее, глава МИД Дмитрий Кулеба ранее рассказал, что для Украины получение ПДЧ в НАТО снято с повестки дня, поскольку Киев подал заявку на вступление.