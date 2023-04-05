"Ми домовилися": генсек НАТО висловився про план вступу України до Альянсу

Нова програма допоможе зблизити Україну та НАТО

Країни-члени НАТО домовилися розпочати роботу з підготовки масштабної програми, яка дозволить зблизити Україну з Альянсом.

Як передає "Інтерфакс-Україна", генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що масштабна програма допомоги буде довгостроковою і дозволить Україні підвищити оперативну сумісність з Альянсом та перейти на його стандарти.

"Це допоможе Україні на шляху до євроатлантичної інтеграції, бо майбутнє України в євроатлантичній родині", — сказав Столтенберг.

При цьому він зазначив, що перш ніж говорити про приєднання України до НАТО, організація має розв'язати дві проблеми:

гарантувати, що Україна вистоїть як суверенна незалежна держава;

гарантувати, що Україна та Альянс мають найвищий рівень взаємосумісності, а ЗСУ здатні відійти від стандартів та доктрин радянського часу у своїх збройних силах;

Столтенберг додав, що зараз країни НАТО фокусують увагу на тому, щоб допомогти українській армії озброєнням, щоб не дати росії перемогти в агресивній війні. Проте цей підхід спрямовано покриття термінових потреб.

"Нова програма на довгострокову перспективу, це про побудову інституцій, допомогу в переході (на стандарти НАТО), бути сумісними, це про стандарти, доктрини – це все те, що нам потрібно отримати, щоб рухатися вперед на шляху до членства. У цьому полягає різниця", — додав він.

Як повідомлялося раніше, глава МЗС Дмитро Кулеба раніше розповів, що для України отримання ПДЧ у НАТО знято з порядку денного, оскільки Київ подав заявку на вступ.