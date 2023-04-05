"Мы договорились": генсек НАТО высказался о плане вступления Украины в Альянс

Новая программа поможет сблизить Украину и НАТО

Страны-члены НАТО договорились начать работу по подготовке масштабной программы, которая позволит сблизить Украину с Альянсом.

Как передает "Интерфакс-Украина", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что масштабная программа помощи будет долгосрочной и позволит Украине повысить оперативную совместимость с Альянсом и перейти на его стандарты.

"Это поможет Украине на пути к евроатлантической интеграции, потому что будущее Украины в евроатлантической семье", — сказал Столтенберг.

При этом он отметил, что прежде чем говорить о присоединении Украины к НАТО организация должна решить две проблемы:

гарантировать, что Украина выстоит как суверенное независимое государство;

гарантировать, что Украина и Альянс имеют самый высокий уровень взаимосовместимости, а ВСУ способны отойти от стандартов и доктрин советского времени в своих вооруженных силах;

Столтенберг добавил, что сейчас страны НАТО фокусируют внимание на том, чтобы помочь украинской армии вооружением, чтобы не дать россии победить в агрессивной войне. Однако этот подход направлен на покрытие срочных потребностей.

"Новая программа на долгосрочную перспективу, это о построении институций, помощи в переходе (на стандарты НАТО), быть совместимыми, это о стандартах, доктринах – это все то, что нам нужно получить, чтобы двигаться вперед на пути к членству. В этом заключается разница", — добавил он.

Как сообщалось ранее, глава МИД Дмитрий Кулеба ранее рассказал, что для Украины получение ПДЧ в НАТО снято с повестки дня, поскольку Киев подал заявку на вступление.