Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда специально для "Телеграфа"

Визит президента Украины Владимира Зеленского 3 мая в Финляндию стал достаточно неожиданным. Хотя бы по той причине, что там продолжается формирование правительства. Правящая Социал-демократическая партия, во главе которой стоит уже фактически экс-премьер Санна Марин, проиграла парламентские выборы. Соответственно, власть будут представлять другие люди.

Но Зеленский, как стало известно, встретится с президентом Саули Ниинистё, а также с лидерами стран Северной Европы.

Визит довольно показательный. Думаю, президент Украины будет перенимать опыт Финляндии, которая в течение 10 месяцев сумела пройти путь от подачи заявки на членство в НАТО до собственно обретения такого членства.

Скорее всего, Зеленский будет убеждать своих визави в том, что нужно сконцентрировать усилия на обретении Украиной членства в Альянсе. Что страны Северной Европы должны поддержать нашу евроатлантическую интеграцию. Известно, что их отношения с рф не всегда находятся в состоянии кризиса. Но многие из этих государств (та же Финляндия) прекрасно помнят советскую угрозу и осознают российскую.

Соответственно, думаю, что этот визит может быть полезным для всех участников данных переговоров.