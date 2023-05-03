Будет перенимать опыт? Что означает визит Зеленского в Финляндию - Евгений Магда
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Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда специально для "Телеграфа"
Визит президента Украины Владимира Зеленского 3 мая в Финляндию стал достаточно неожиданным. Хотя бы по той причине, что там продолжается формирование правительства. Правящая Социал-демократическая партия, во главе которой стоит уже фактически экс-премьер Санна Марин, проиграла парламентские выборы. Соответственно, власть будут представлять другие люди.
Но Зеленский, как стало известно, встретится с президентом Саули Ниинистё, а также с лидерами стран Северной Европы.
Визит довольно показательный. Думаю, президент Украины будет перенимать опыт Финляндии, которая в течение 10 месяцев сумела пройти путь от подачи заявки на членство в НАТО до собственно обретения такого членства.
Скорее всего, Зеленский будет убеждать своих визави в том, что нужно сконцентрировать усилия на обретении Украиной членства в Альянсе. Что страны Северной Европы должны поддержать нашу евроатлантическую интеграцию. Известно, что их отношения с рф не всегда находятся в состоянии кризиса. Но многие из этих государств (та же Финляндия) прекрасно помнят советскую угрозу и осознают российскую.
Соответственно, думаю, что этот визит может быть полезным для всех участников данных переговоров.
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