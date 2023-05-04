Україна, Бельгія та Нідерланди підписали спільну декларацію: чим вона допоможе у війні

Під час свого візиту до Гааги Володимир Зеленський підписав спільну декларацію з Бельгією та Нідерландами

Президент України Володимир Зеленський відвідав Нідерланди. У ході візиту Україна, Бельгія та Нідерланди підписали спільну декларацію про підтримку української держави та тиск на російську федерацію.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

"Королівство Бельгія та Королівство Нідерланди підтверджують свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також повну підтримку невід’ємного права України на самооборону та вибір власних заходів безпеки", — йдеться у документі.

У ньому міститься вимога до росії негайно, повністю та безумовно вивести всі свої військові сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Причому також йдеться також про військові або нерегулярні збройні формування, якими може керувати або підтримувати рф.

Бельгія та Нідерланди у декларації запевнили у продовженні своєї військової підтримки України та висловили готовність брати участь у реалізації української формули миру.

Крім того, у документі наголошується, що поки Україна не стане членом НАТО, Бельгія та Нідерланди залишаються відданими підтримці нашої країни на її шляху до подальшої євроатлантичної інтеграції та зміцнення спроможності України захистити себе від російської військової агресії зараз і у випадку будь-якої майбутньої загрози. Зазначається, що безпека України має велике значення для Альянсу.

"У рамках партнерства Україна-НАТО Бельгія та Нідерланди сприятимуть довгостроковій взаємосумісності з НАТО, реформуванню та реконструкції оборонної промисловості України, розвитку інститутів та потенціалу. Пріоритетом є чітка дорожня карта сталого переходу Збройних Сил України до стандартів, доктрин та інститутів НАТО, а також достатня фінансова підтримка", — йдеться у декларації.

Сторони додали, що з нетерпінням чекають на обговорення цих питань на саміті НАТО у Вільнюсі в липні цього року.

Також у документі йдеться про:

підтримку у притягненні до відповідальності винних у військових та інших жорстоких злочинах, скоєних під час війни росії проти України;

підтримку подальшого санкційного тиску на рф;

формування міжнародних механізмів компенсації збитків, травм та руйнувань, завданих російською агресією.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Володимир Зеленський "потролив" Путіна в Гаазі, іронічно заявивши, що замість нього до Гааги має приїхати інший владимир.