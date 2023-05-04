"Хочемо бачити тут іншого володимира": Зеленський потролив путіна в Гаазі (відео)

Президенту України показали приміщення у Гаазі, де судитимуть російських злочинців

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу в Гаазі зробив заяву про російського диктатора володимира путіна.

Зеленський іронічно заявив, що замість нього необхідно, щоб до Гааги приїхав інший володимир.

"Ми всі хочемо бачити тут в Гаазі іншого Володимира, який заслуговує бути засудженим за злочинні дії", — підколов президент володимира путіна.

Також президенту України показали приміщення в Гаазі, де судитимуть російських злочинців, включаючи підозрюваного володимира путіна.

Зазначимо, що "Телеграф" слідкує за виступом Володимира Зеленського у Гаазі. Про головні заяви президента ви можете дізнатися, перейшовши за посиланням у першому абзаці новини або знайти на нашому сайті статтю під назвою "Зеленський виступив у Гаазі: повне відео та головні заяви".

Нагадаємо, що після того, як Міжнародний суд у Гаазі (МКС) видав ордер на арешт володимира путіна, російський диктатор тепер не зможе залишати територію росії тому, що за її межами на нього чекає в’язниця. Звинувачення він поки склопотав лише по одній справі — крадіжці українських дітей.

Раніше ми писали про те, що путін вирішив не їхати на важливий захід у Туреччині після ордера на арешт від Гааги.