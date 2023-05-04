"Хотим видеть здесь другого владимира": Зеленский потроллил путина в Гааге (видео)

Президенту Украины показали помещение в Гааге, где будут судить российских преступников

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в Гааге сделал заявление о российском диктаторе владимире путине.

Зеленский иронично заявил, что вместо него необходимо, чтобы в Гаагу приехал другой владимир.

"Мы все хотим видеть здесь в Гааге другого Владимира, заслуживающего быть осужденным за преступные действия", — подколол президент владимира путина.

Также президенту Украины показали помещение в Гааге, где будут судить российских преступников, включая подозреваемого владимира путина.

Отметим, что "Телеграф" следит за выступлением Владимира Зеленского в Гааге. О главных заявлениях президента вы можете узнать, перейдя по ссылке в первом абзаце новости или найти на нашем сайте статью под названием "Зеленский выступил в Гааге: полное видео и главные заявления".

Напомним, что осле того, как Международный суд в Гааге (МУС) выдал ордер на арест владимира путина, российский диктатор теперь не сможет покидать территорию россии потому, что за её пределами его ждет тюрьма. Обвинения он схлопотал пока только по одному делу — воровстве украинских детей.

Ранее мы писали о том, что путин решил не ехать на важное мероприятие в Турции после ордера на арест от Гааги.