Трибунал трибуналу – рознь: какой вариант суда над путиным выгоднее для Украины и почему

Сейчас ключевое – это создать специальный трибунал

Украина уже давно работает над созданием трибунала для путина, тем временем в США предлагают свой вариант суда над военным преступниками, который прозвали "гибридным".

Посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич в интервью "Телеграфу" объяснил, в чем разница между этими трибуналами, а также высказал свое мнение, какой из них выгоднее для нашей страны.

Он отметил, что сейчас ключевое – это создать такой специальный трибунал. И в Украине работают как раз для того, чтобы такой судебный орган был создан. При этом действительно разные государства имеют разные позиции по созданию спецтрибунала.

"Есть часть государств, которые поддерживают создание международного трибунала на основе соглашения Украины с ООН. Недавно опубликовано обращение 13 государств, которые как раз и призывают к созданию такого международного трибунала. И есть позиция другой группы государств, поддерживающих создание интернационализированного или гибридного трибунала. У нас есть коалиция за создание спецтрибунала и core group (основная группа. — Ред.), в которую входит 34 государства (уже после интервью к коалиции присоединилась также и Молдова. — Ред.), представители нескольких международных организаций, где мы и обсуждаем подобные вопросы и позиции", — рассказывает Кориневич, добавляя, что главное, чтобы было единство целей по созданию этого органа. "Я уверен, что в рамках деятельности нашей группы мы найдем ответы на все наши технические и юридические вопросы".

Далее посол объяснил, в чем заключаются ключевые отличие между этими двумя видами трибунала.

Модель трибунала на основе соглашения с ООН – это об отдельном судебном органе, который не находится в рамках судебной системы Украины, и является самостоятельным субъектом международного права. То, что он будет создан на основе соглашения с ООН, даст ему возможность работать от имени международного сообщества.

Гибридный трибунал – это судебный орган, который создается в рамках судебной системы Украины, по законодательству Украины, но с существенным международным элементом. Единого рецепта по этому элементу не существует. Как правило, это расположение в другом государстве, участие иностранцев в качестве судей и прокуроров.

На уточняющий вопрос о том, какой-же трибунал будет выгоднее для Украины, Кориневич ответил следующим образом:

"Для Украины важно, чтобы специальный трибунал был создан. Нам нужен трибунал, который был бы как можно более международным, и который не будет исключительно ответом Украины на агрессию россии. А был бы ответом международного сообщества. Создание трибунала на основе соглашения с ООН как раз подпадает под эти характеристики", — подчеркивает он.

Больше о том, почему многие международные партнеры, в частности США, лоббируют создание "гибридного" трибунала, какие еще страны выступают за это, как быстро можно будет подготовить обвинительный приговор путину и другим должностным лицам рф, вы можете прочитать в полной версии интервью Антона Кориневича "Телеграфу": "Спецтрибунал сможет быстро подготовить обвинительные приговоры по преступлениям рф, путина и Ко — посол МИД Кориневич".

Ранее мы писали о том, что министр обороны Алексей Резников объяснил, почему без международного трибунала не обойтись.