Трибунал трибуналу - не рівня: який варіант суду над путіним вигідніший для України і чому

Нині ключове – це створити спеціальний трибунал

Україна вже давно працює над створенням трибуналу для путіна, при цьому у США пропонують свій варіант суду над військовими злочинцями, який прозвали "гібридним".

Посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич в інтерв’ю "Телеграфу" пояснив, у чому різниця між цими трибуналами, а також висловив свою думку, який з них вигідніший для нашої країни.

Він зазначив, що наразі ключове – це створити такий спеціальний трибунал. І в Україні працюють якраз для того, щоб такий судовий орган було створено. При цьому дійсно різні держави мають різні позиції щодо створення спецтрибуналу.

"Є частина держав, які підтримують створення саме міжнародного трибуналу на основі угоди України з ООН. Нещодавно було опубліковано звернення 13 держав, які якраз і закликають до створення такого міжнародного трибуналу. І є позиція іншої групи держав, які підтримують створення інтернаціоналізованого або гібридного трибуналу. Ми маємо коаліцію за створення спецтрибуналу та core group (основна група — Ред.), в яку входить 34 держави (вже після інтерв’ю до коаліції приєдналась також і Молдова. — Ред.), представники декількох міжнародних організацій, де ми і обговорюємо подібні питання та позиції", — розповідає Кориневич, додаючи, що головне, щоб була єдність цілей щодо створення цього органу. "Я впевнений, що у рамках діяльності нашої групи ми знайдемо відповіді на всі наші технічні та юридичні питання".

Далі посол пояснив, в чому полягають ключові відмінності між цими двома видами трибуналу.

Модель трибуналу на основі угоди з ООН — це про окремий судовий орган, який не перебуває в рамках судової системи України, і є самостійним суб’єктом міжнародного права. Те, що він буде створений на основі угоди з ООН, надаватиме йому можливість працювати від імені міжнародної спільноти.

Гібридний трибунал — це судовий орган, який створюється в рамках судової системи України, за законодавством України, але з суттєвим міжнародним елементом. Єдиного рецепту щодо цього елементу не існує. Як правило, це розташування в іншій державі, участь іноземців в якості суддів та прокурорів.

На уточнююче питання, який трибунал буде вигіднішим для України, Кориневич відповів таким чином:

"Для України важливо, аби спеціальний трибунал був створений. Нам треба трибунал, який був би якомога більш міжнародним, і який не буде виключно відповіддю України на агресію росіі. А був би відповіддю міжнародної спільноти. Створення трибуналу на основі угоди з ООН якраз підпадає під ці характеристики", — наголошує він.

Більше про те, чому багато міжнародних партнерів, і США зокрема, поки лобіюють створення "гібридного" трибуналу, які ще країни виступають за це, як швидко можна буде підготувати обвинувальний вирок путіну й іншим посадовцям росії, ви можете прочитати в повній версії інтерв’ю Антона Кориневича "Телеграфу": "Спецтрибунал зможе швидко підготувати обвинувальні вироки щодо злочинів росії, путіна і Ко — посол МЗС Кориневич".

Раніше ми писали про те, що міністр оборони Олексій Резніков пояснив, чому без міжнародного трибуналу його не обійтися.