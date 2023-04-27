Міжнародний трибунал для росії: Резніков пояснив, чому без нього не обійтись

Найбільш доречно, на думку міністра, було б провести трибунал у Маріуполі чи Харкові

Україні як державі потрібно зробити усе можливе, аби довести усій світовій спільноті, що зміна територій воєнним шляхом у сучасному світі є неможливою. Саме тому трибунал для росії та арешт воєнного злочинця володимира путіна — вкрай необхідні.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів міністр оборони Олексій Резніков, відповідаючи на запитання журналіста щодо необхідності проведення трибуналу для російської федерації.

За словами очільника оборонного відомства, усі воєнні злочинці повинні зазнати поразки і відповісти за злочини, які вони вчинили проти мирного населення України.

"Для нас, як для країни, для держави, однозначно чітка мета та завдання – вийти і всьому світу довести, що зміна територій силовим шляхом неможлива у сучасному світі. Раз домовилися в 1991 році, включаючи росію, що це наші міжнародно визнані кордони – усе, вони непорушні. І всі, хто їх порушив, повинні зазнати краху, поразки, а найголовніше – понести покарання", — пояснив він.

Також Резніков додав, що Україна повинна зробити усе від себе можливе, аби майбутні покоління жили у спокійній та захищеній державі, адже після поразки у повномасштабній війні рано чи пізно, але росія все ж вимагатиме реваншу. Як приклад міністр навів агресію Німеччини, адже програш у Першій світовій війні та Версальський договір, навпаки, призвели до реваншистських настроїв.

Крім того, міністр зазначив, що більш доречним було б проведення трибуналу у містах, які найбільше постраждали від збройної агресії росії. Саме покарання за всі воєнні злочини зробить з росії не країну-агресорку, а державу, яка перебуває на шляху розвитку на рівні з іншими.

"Гітлер якраз повернувся з фронту, розчарований солдат, і почав розповідати натовпам народу, чому треба йти воювати. Тому бажання реваншу буде після поразки росіян у цій війні. Тому потрібен міжнародний трибунал, умовний "Нюрнберг-2", де би він не відбувався. Хтось вважає, що Гаага – так, це символічно, хоча я б робив у Маріуполі чи Харкові. Хоча б засідання трибуналу. Це необхідно для того, щоб зробити з росії не країну-агресора, а країну, що розвивається", — додав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у січні Європарламент проголосував за створення спеціального трибуналу для російського президента володимира путіна та його поплічника — самопроголошеного президента Білорусі олександра лукашенка.