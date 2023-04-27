Международный трибунал для россии: Резников объяснил, почему без него не обойтись

Наиболее уместно, по мнению министра, было бы провести трибунал в Мариуполе или Харькове

Украине как государству нужно сделать все возможное, чтобы доказать всему мировому сообществу, что изменение территорий военным путем в современном мире невозможно. Именно поэтому трибунал для россии и арест военного преступника владимира путина — крайне необходимы.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал министр обороны Алексей Резников, отвечая на вопросы журналиста о необходимости проведения трибунала для российской федерации.

По словам главы оборонного ведомства, все военные преступники должны потерпеть поражение и ответить за преступления, которые они совершили против мирного населения Украины.

"Для нас, как для страны, для государства, однозначно четкая цель и задача – выйти и всему миру доказать, что смена территорий силовым путем невозможна в современном мире. Раз договорились в 1991 году, включая россию, что это наши международно признанные границы – всё, они нерушимы. И все, кто их нарушил, должны потерпеть крах, поражение, а самое главное – понести наказание", — пояснил он.

Также Резников добавил, что Украина должна сделать все возможное, чтобы будущие поколения жили в спокойном и защищенном государстве, ведь после поражения в полномасштабной войне рано или поздно, но россия все же потребует реванша. В качестве примера министр привел агрессию Германии, ведь проигрыш в Первой мировой войне и Версальский договор, наоборот, привели к реваншистским настроениям.

Кроме того, министр отметил, что более уместным было бы проведение трибунала в городах, наиболее пострадавших от вооруженной агрессии россии. Именно наказание за все военные преступления сделает из россии не страну-агрессора, а государство, находящееся на пути развития наравне с другими.

"Гитлер как раз вернулся с фронта, разочарованный солдат, и начал рассказывать толпам народа, почему нужно идти воевать. Поэтому желание реванша будет после поражения россиян в этой войне. Поэтому нужен международный трибунал, условный "Нюрнберг-2", где бы он ни происходил. Кто-то считает, что Гаага – да, это символично, хотя я бы делал в Мариуполе или Харькове. Хотя бы заседание трибунала. Это необходимо для того, чтобы сделать из россии не страну-агрессора, а развивающуюся страну" — добавил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в январе Европарламент проголосовал за создание специального трибунала для российского президента владимира путина и его приспешника — самопровозглашенного президента Беларуси александра лукашенко.