Зеленский выступил в Гааге: полное видео и главные заявления

Все военные преступники рф должны понести ответственность за совершенное, подчеркнул лидер

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Финляндии — город Хельсинки. Украинский лидер уже успел посетить Международный уголовный суд в Гааге, где выступил с большой речью.

Выступление Зеленского перед представителями общественности и политических кругов Нидерландов в четверг, 4 мая, было обнародовано на официальном канале Офиса президента.

Следует также отметить, что перед началом речи украинский лидер подчеркнул, что предпочитает видеть в Гааге и российского диктатора владимира путина, которого МКС обвинил в ряде военных преступлений против мирного населения Украины.

"Безусловно, мы все хотим видеть здесь другого Владимира (президента рф — путина - ред.), хотим видеть его в Гааге. Того, который заслуживает быть осужденным за преступные действия и это должно быть совершено здесь в столице международного права. Я уверен, это произойдет, когда мы победим, а мы победим не только на поле боя, не только в поединке с агрессией. Посмотрите, как страны мира объединились вокруг помощи украинцам", — сказал он.

Кроме того, Владимир Зеленский добавил, что только за последний месяц россия совершила против Украины уже 6139 военных преступлений и напомнил смерть 23 мирных людей в Херсоне, которых накануне убили ракеты оккупационной армии.

"За 9 лет войны в Украине россия совершила сотни тысяч военных преступлений", — добавил он, подчеркнув, что за все эти кровавые поступки россия должна нести ответственность и отвечать за совершенное перед международным трибуналом.

"Мы должны трансформировать опыт Нюрнбергского процесса в сегодняшние реалии. Мы выступаем за создание такого суда", — заявил лидер Украины.

Среди других громких заявлений президента и такие:

Я призывая мир не бояться – агрессор должен ощутить всю полноту справедливости, это наша историческая ответственность. Мир должен почувствовать себя в безопасности.

Мы не можем допустить гибридного мира, связанного с приостановкой боевых действий на фронте.

Мир должен остановить российские преступления, а развязавшие войну понести ответственность.

Напоследок Зеленский обратился к собравшимся и призвал всех отдать должное памяти мирных людей, жизни которых унесли войны.

"Пожалуйста, также загадайте украинцев, которые сегодня могли бы быть живыми, если бы не эта агрессия. Если бы не война, которой мы не хотели, которую мы хотим сделать последней войной в мире и мы это сделаем", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что лидер нидерландской партии BoerBurgerBeweging (BBB) Каролин ван дер Плас отказалась присутствовать на выступлении Владимира Зеленского в парламенте, подчеркнув, что его "визит неуместен". Свое решение аргументировало тем, что именно 4 мая Нидерланды ежегодно вспоминают отдаваемые жертвам Второй мировой войны.