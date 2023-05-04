Зеленський виступив у Гаазі: повне відео і головні заяви

Усі воєнні злочинці рф мають понести відповідальність за скоєне, наголосив лідер

Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Фінляндії — міста Гельсінкі. Український лідер вже встиг відвідати Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, де виступив із великою промовою.

Виступ Зеленського перед представниками громадськості та політичних кіл Нідерландів у четвер, 4 травня, оприлюднили на офіційному каналі Офісу президента.

Варто також зазначити, що перед початком промови український лідер наголосив, що воліє бачити у Гаазі і російського диктатора володимира путіна, якого МКС звинуватив у низці воєнних злочинів проти мирного населення України.

"Безумовно ми всі хочемо бачити тут іншого володимира (президента росії путіна — ред.), хочемо бачити його в Гаазі. Того, який заслуговує бути засудженим за злочинні дії і це має бути здійснено тут у столиці міжнародного права. Я впевнений, це станеться, коли ми переможемо, а ми переможемо не лише на полі бою, не лише у двобої з агресією. подивіться як країни світу об'єдналися довкола допомоги українцям", — сказав він.

Крім того, Володимир Зеленський додав, що лише за останній місяць росія вчинила проти України вже 6 139 воєнних злочинів та нагадав смерті 23 мирних людей у Херсоні, яких напередодні вбили ракети окупаційної армії.

"За 9 років війни в Україні росія скоїла сотні тисяч воєнних злочинів", — додав він, наголосивши, що за всі ці криваві вчинки росія повинна нести відповідальність та відповідати за скоєне перед міжнародним трибуналом.

"Ми маємо трансформувати досвід Нюрнберзького процесу у сьогоднішні реалії. Ми виступаємо за створення такого суду", — заявив лідер України.

Серед інших гучних заяви президента й такі:

Я закликаючи світ не боятися – агресор повинен відчути всю повноту справедливості, це наша історична відповідальність. Світ має відчути себе у безпеці!

Ми не можемо допустити гібридний світ, пов'язаний із призупиненням бойових дій на фронті.

Світ повинен зупинити російські злочини, а ті, хто розв'язав війну, понести відповідальність.

Наостанок Зеленський звернувся до присутніх та закликав усіх віддати належне пам'яті мирних людей, життя яких забрали війни.

"Будь ласка, також загадайте українців, які сьогодні могли б бути живими, якби не ця агресія. Якби не війна, якої ми не хотіли, яку ми хочемо зробити останньою війною у світі й ми це зробимо", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що лідерка нідерландської партії BoerBurgerBeweging (BBB) Каролін ван дер Плас відмовилась бути присутньою на виступі Володимира Зеленського у парламенті, наголосивши, що його "візит є недоречним". Своє рішення аргументувала тим, що саме 4 травня Нідерланди щорічно згадують віддають шану жертвам Другої світовій війні.