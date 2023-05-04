Голова впливової партії Нідерландів відмовилась прийти на промову Зеленського: в чому причина
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В Нідерландах цей день — особливий
Президент України Володимир Зеленський має виступити в парламенті Нідерландів ввечері 4 травня. За повідомленнями ЗМІ він вже знаходиться в країні. Підтвердила плани українського президента і одна з нідерландських політикинь, щоправда, у незвичній формі.
Лідерка партії BoerBurgerBeweging (BBB) Каролін ван дер Плас відмовилась бути присутньою на виступі Зеленського у парламенті. Все через дату. 4 травня в Нідерландах згадують загиблих у Другій світовій війні.
Вона написала, що саме зараз це недоречний візит. Також, заявила, що це один день на рік, коли згадують жертв війни.
В коментарях дехто погодився з жінкою, однак багато коментаторів не зрозуміли її позицію. Їй нагадали, що в Україні війна і виїзди за кордон лідерів плануються по іншому. А дехто зазначив, що саме 4 травня актуально проводити таку зустріч.
BoerBurgerBeweging — аграрна партія, але дуже впливова. ВВВ виграла вибори у провінціях Нідерландів у 2023 році, перемігши у народному голосуванні та отримавши найбільшу кількість місць у всіх дванадцяти провінціях. Її засновниця Каролін ван дер Плас в минулому сільськогосподарська журналістка. Партія "вистрілила" на виборах неочікувано для усіх, і загалом може отримати найбільше місць у сенаті.
Раніше "Телеграф" розповідав про візит Зеленського до Фінляндії. Спеціально для нашого ЗМІ аналітик дав оцінку меті цього візиту. Вважається, що він пов'язаний із НАТО.