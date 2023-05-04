Голова впливової партії Нідерландів відмовилась прийти на промову Зеленського: в чому причина

В Нідерландах цей день — особливий

Президент України Володимир Зеленський має виступити в парламенті Нідерландів ввечері 4 травня. За повідомленнями ЗМІ він вже знаходиться в країні. Підтвердила плани українського президента і одна з нідерландських політикинь, щоправда, у незвичній формі.

Лідерка партії BoerBurgerBeweging (BBB) Каролін ван дер Плас відмовилась бути присутньою на виступі Зеленського у парламенті. Все через дату. 4 травня в Нідерландах згадують загиблих у Другій світовій війні.

Вона написала, що саме зараз це недоречний візит. Також, заявила, що це один день на рік, коли згадують жертв війни.

Каролін ван дер Плас повідомила своє рішення офіційно

В коментарях дехто погодився з жінкою, однак багато коментаторів не зрозуміли її позицію. Їй нагадали, що в Україні війна і виїзди за кордон лідерів плануються по іншому. А дехто зазначив, що саме 4 травня актуально проводити таку зустріч.

BoerBurgerBeweging — аграрна партія, але дуже впливова. ВВВ виграла вибори у провінціях Нідерландів у 2023 році, перемігши у народному голосуванні та отримавши найбільшу кількість місць у всіх дванадцяти провінціях. Її засновниця Каролін ван дер Плас в минулому сільськогосподарська журналістка. Партія "вистрілила" на виборах неочікувано для усіх, і загалом може отримати найбільше місць у сенаті.

Раніше "Телеграф" розповідав про візит Зеленського до Фінляндії. Спеціально для нашого ЗМІ аналітик дав оцінку меті цього візиту. Вважається, що він пов'язаний із НАТО.