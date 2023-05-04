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Голова впливової партії Нідерландів відмовилась прийти на промову Зеленського: в чому причина

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Каролін ван дер Плас Новина оновлена 04 травня 2023, 10:04
Каролін ван дер Плас

В Нідерландах цей день — особливий

Президент України Володимир Зеленський має виступити в парламенті Нідерландів ввечері 4 травня. За повідомленнями ЗМІ він вже знаходиться в країні. Підтвердила плани українського президента і одна з нідерландських політикинь, щоправда, у незвичній формі.

Лідерка партії BoerBurgerBeweging (BBB) Каролін ван дер Плас відмовилась бути присутньою на виступі Зеленського у парламенті. Все через дату. 4 травня в Нідерландах згадують загиблих у Другій світовій війні.

Вона написала, що саме зараз це недоречний візит. Також, заявила, що це один день на рік, коли згадують жертв війни.

Каролін ван дер Плас відмовилась зустрічатися з Зеленським
Каролін ван дер Плас повідомила своє рішення офіційно

В коментарях дехто погодився з жінкою, однак багато коментаторів не зрозуміли її позицію. Їй нагадали, що в Україні війна і виїзди за кордон лідерів плануються по іншому. А дехто зазначив, що саме 4 травня актуально проводити таку зустріч.

Реакція на Каролін ван дер Плас
Реакція на Каролін ван дер Плас

BoerBurgerBeweging — аграрна партія, але дуже впливова. ВВВ виграла вибори у провінціях Нідерландів у 2023 році, перемігши у народному голосуванні та отримавши найбільшу кількість місць у всіх дванадцяти провінціях. Її засновниця Каролін ван дер Плас в минулому сільськогосподарська журналістка. Партія "вистрілила" на виборах неочікувано для усіх, і загалом може отримати найбільше місць у сенаті.

Раніше "Телеграф" розповідав про візит Зеленського до Фінляндії. Спеціально для нашого ЗМІ аналітик дав оцінку меті цього візиту. Вважається, що він пов'язаний із НАТО.

Теги:
#Нідерланди #Володимир Зеленський